Sergio Ramos: «Se quisesse ganhar prémios individuais tinha-me dedicado ao ténis»

The Best: este é o onze do ano



The Best: este é o onze do ano

Sergio Ramos integrou pela 10.ª vez o onze da FIFA e embora naturalmente orgulhoso com a distinção frisou que continua a dar primazia às conquistas colectivas."Se quisesse ganhar prémios individuais tinha-me dedicado ao ténis", disse o capitão do Real Madrid após o final da gala da FIFA. "Preferia não vir aqui e o Real Madrid ganhar títulos", frisouNo onze ideal da FIFA, o Real Madrid, com Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric e Hazard foi o clube mais representado, seguido do FC Barcelona, com Lionel Messi e Frenkie De Jong, da Juventus, com Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, do Liverpool, com Alisson e Virgil Van Dijk, e do Paris Saint-Germain, apenas com Kylian Mbappé.