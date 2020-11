Sergio Ramos vai assinar novo contrato mas ainda não se decidiu

Sergio Ramos está a provocar uma autêntica guerra entre as marcas de desporto, tudo porque desde que em setembro decidiu pôr fim à sua ligação de 10 anos com a Nike tem havido um turbilhão de negociações.





Esta semana, o capitão do Real Madrid publicou no Instagram uma foto com uma botas Adidas no treino dos merengues, mas a imprensa espanhola garantiu que ainda não há qualquer vínculo assinado. É que, além da gigante alemã, Puma, New Balance e Under Armour têm propostas em cima da mesa.A decisão de deixar a Nike ao fim de uma década deveu-se ao facto de Ramos ter considerado demasiado baixo o contrato de renovação de três anos proposto pela marca norte-americana, avaliado em 1,5 milhões de euros, mais do dobro do que o que vinha a ganhar até esta temporada com o patrocínio (600 mil euros).