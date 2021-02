Sergio Ramos vai ser operado ao menisco e desfalca Real Madrid por várias semanas

O defesa central Sergio Ramos vai este sábado ser operado ao menisco do joelho esquerdo, segundo uma fonte do Real Madrid citada pela agência noticiosa EFE, que calcula em seis semanas o tempo de recuperação.

O capitão dos merengues, de 34 anos, lesionou-se no joelho no passado dia 14 de janeiro, durante o aquecimento para a meia-final da Supertaça de Espanha, frente ao Athletic Bilbao, acabando por alinhar condicionado no encontro que os madridistas perderam por 2-1.

Depois de um período de recuperação, Sergio Ramos voltou aos treinos, mas apresentou queixas, tendo sido submetido a exames, na sexta-feira, que revelaram danos no menisco, necessitando de intervenção cirúrgica.

O capitão dos madridistas vai falhar, entre outros, os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Atalanta, em 24 de fevereiro, na capital espanhola, e em 16 de março, em Bérgamo, em Itália.