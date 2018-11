Solari: «Ninguém quer baixar os braços»

O Eibar pôs fim à série de quatro jogos sem perder do Real Madrid, porém, Santiago Solari, treinador dos merengues, não recorreu a desculpas e fez questão de realçar o valor do adversário, bem ao seu jeito "O Eibar entrou com dois tomates e jogou muito bem. Não estivemos à altura. Perdemos os duelos e algumas batalhas, vamos retificar isso em privado. Na globalidade eles foram superiores e temos de os felicitar", começou por dizer o treinador do Real na conferência de imprensa após derrota no terreno do Eibar (3-0)Apesar do desaire, o técnico argentino disse acreditar que a equipa vai ultrapassar estes momentos: "Não houve falta de atitude, os jogadores trabalharam muito. Não creio que nenhum de nós queira baixar os braços. É um campo complicado e não os superámos, isso é verdade. Houve coisas que não fizemos bem mas são, perfeitamente, remediadas." finalizou