Solari sai em defesa de Sergio Ramos

Solari, treinador do Real Madrid, saiu este sábado em defesa de Sergio Ramos na sequência da polémica relativa ao cartão amarelo visto no jogo com o Ajax "Sergio deu explicações pertinentes. Foi uma pergunta complicada, vocês tem os vossos métodos e armas", disse.O amarelo visto por Sergio Ramos na partida com o Ajax, na 1ª mão dos ‘oitavos’ da Champions, tem causado polémica. O central merengue confirmou a intenção na ‘flash interview’, o que motivou a abertura de um inquérito por parte da UEFA.À ‘Marca’, Sergio Ramos confessou-se "surpreendido". "Referi-me a forçar a falta, não a forçar a sanção" explicou o internacional espanhol, rematando: "Se quisesse forçar, tê-lo-ia feito na fase de grupos, com a Roma. Já estávamos apurados e o jogo seguinte, com o CSKA, era irrelevante." *