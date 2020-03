Stepanovic: «Jovic é único a trabalhar a 100 por cento para arruinar a carreira»

As críticas a Luka Jovic vão-se sucedendo. O avançado do Real Madrid foi agora visado por Dragoslav Stepanovic, treinador sérvio e seu compatriota, que não poupa na hora de apontar o dedo ao antigo jogador do Benfica.





"É o único homem que trabalha a 100 por cento para arruinar a carreira. Ele trabalha contra si mesmo. Teve a sorte de Adi Hütter lhe dar uma oportunidade no Eintracht Frankfurt e alcançou logo a maior transferência de sempre de um sérvio, indo para o Real Madrid. Não posso acredito no que este miúdo está a fazer a si próprio", reiterou o técnico, de 71 anos, em declarações ao diário 'Kurir'.Há dias, Jovic foi notícia por furar a quarentena e regressar à Sérvia, tema que foi também comentado por Stepanovic. "Li as notícias na Sérvia e sei que vida levou, quando era miúdo dormia no automóvel com o pai à espera que amanhecesse para ir treinar. Fez um grande sacrifício para agora chegarmos aqui. Não sei o que ele pensa sobre ele próprio. Quando te dizem que é proibido, finges que não entendeste nada. É melhor que se cale. Não posso acreditar que tenha feito algo como isto", vincou.