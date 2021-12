Surto de Covid-19 no Real Madrid: mais cinco casos positivos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Marcelo e Modric , Asensio, Bale, Lunin e Rodrygo testaram positivo à Covid-19, confirmou hoje o Real Madrid. Além dos jogadores, também Davide Ancelotti, filho e adjunto de Carlo Ancelotti, está infetado.Além dos casos no plantel principal de futebol do clube, também no basquetebol há dois casos positivos: o treinador, Pablo Laso, e o base francês, Thomas Heurtel.