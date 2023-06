Tensão entre Ancelotti e o Real Madrid

Carlo Ancelotti já garantiu a intenção de cumprir o contrato com o Real Madrid até 2024, apesar do assumido interesse da CBF para que o italiano se torne o selecionador brasileiro. Mas, de acordo com a imprensa espanhola, o técnico de 64 anos não está satisfeito com a ação do clube no mercado, apesar de já ter gasto 105 M€ em Bellingham. O problema é que Ancelotti quer ver reforçado o ataque com um ponta de lança de créditos firmados para substituir Benzema e o processo não tem avançado. O que continua a dar esperança aos brasileiros, sendo certo que Ednaldo Rodrigues parece mesmo determinado a esperar pelo técnico italiano, nem que ele apenas possa assumir o comando da canarinha em 2024.

Modric rejeita milhões

Quem está feliz em Madrid é Modric. Nem mesmo a milionária proposta que terá recebido da Arábia Saudita – 200 M€ por três épocas – o faz recuar. O médio de 37 anos vai cumprir mais uma época no Real.