Toni Kroos: «Loiro e de olhos azuis, para algumas pessoas passei a ser um nazi»

Toni Kroos admitiu numa conversa online com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que já o apelidaram de nazi.





O jogador alemão do Real Madrid diz que tudo aconteceu depois de umas declarações que fez sobre, Mesut Özil, seu companheiro de seleção."Depois do Mundial de 2018 disse que não gostei da forma como Mesut Özil renunciou à seleção e para algumas pessoas passei a ser um nazi. Loiro e de olhos azuis, tudo encaixava para muita gente", lembrou o jogador. "Consegui superar", admitiu o Kroos, visivelmente afetado.O jogador explica que as redes sociais podem ser um problema hoje em dia. "Qualquer um pode esconder-se atrás de um perfil falso e por-se a insultar estranhos sem qualquer impedimento", constatou o futebolista, dirigindo-se depois diretamente ao presidente. "Provavelmente você também já sentiu isto".