Toni Kroos: «Era uma absoluta desilusão não ganharmos um título com aquela camisola»

Toni Kroos não tem dúvidas: a camisola principal do Real Madrid na temporada 2019/20 foi a "mais bonita" que já alguma vez vestiu na sua carreira.





Em declarações ao podcast 'Einfach mal Luppen', que apresenta juntamente com o seu irmão Félix Kroos, o médio alemão revelou ainda que não conquistar um título naquele ano era um absoluto fracasso e... "falta de respeito pela camisola"."Foi, por larga margem, a camisola mais bonita com que eu já joguei. A verdade é que durante um ano disse para mim próprio: 'Temos que ganhar um título com esta camisola. Se não ganharmos um título com esta camisola é uma absoluta desilusão e uma falta de respeito pela camisola'. Graças a Deus, no final fomos campeões. Às vezes nem queria tirá-la. Queria levá-la para casa, apesar de lá ter umas 60 guardadas, porque sabia que a qualquer momento podiam tirar-mas das mãos", atirou.Questionado sobre o atual momento do Hamburgo, histórico emblema alemão que atualmente ocupa o sétimo lugar da segunda divisão daquele país, Tony Kroos sublinha que "nem sequer o Guardiola" conseguiria fazer a equipa subir ao escalão principal e ultrapassar os maus resultados que atravessa.

"Os melhores treinadores são capazes de marcar a diferença em qualquer clube. Por outro lado, nem sequer o Guardiola conseguiria subir de divisão com o Hamburgo, isso é claro."