Kroos projeta data de final de carreira

Toni Kroos, que renovou contrato com o Real Madrid até 2023 , revelou em entrevista ao "Bild" que "aos 33 anos seria uma boa idade" para se aposentar, deixando a possibilidade de pendurar as botas quando terminar contrato com o clube merengue.O internacional alemão, que chegou a Madrid em 2014, planeia retirar-se dos relvados como jogador do Real Madrid."A duração do contrato foi escolhida conscientemente. Aos 33 anos seria uma boa idade para me retirar, depois terei a oportunidade de escolher se não quero fazer algo", disse Kroos.Kroos negou a possibilidade de se mudar e retirar-se noutro país quando o seu tempo em Madrid acabar. "Descarto essa possibilidade. Nunca jogarei nos Estados Unidos, China ou Qatar", finalizou.Por fim, o internacional alemão falou sobre a decisão de Joaquim Low, selecionador alemão, em deixar de chamar jogadores que foram peças-chave na era vitoriosa da Alemanha, como Jerome Boateng, Thomas Muller e Matts Hummels. Kroos disse ser "uma vergonha" mas que o "tempo no futebol é limitado".