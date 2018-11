Toshack e a estreia de Casillas: «As balizas enormes e ele muito pequeno»

Iker Casillas começou a representar o Real Madrid em tenra idade mas foi através de John Toshack que o guarda-redes do FC Porto se estreou pelos merengues na equipa principal. Em conversa com o 'Daily Mail', o treinador galês recordou a noite em que o internacional espanhol agarrou a titularidade.''Foi com 18 anos que se estreou. Recordo-me de vê-lo a jogar contra o Athletic, viu-o na baliza e pensei: 'Mas o que é que eu fui fazer?', porque as balizas eram enormes e ele era muito pequeno", afirmou Toshack. A estreia de Casillas foi frente ao Athletic Bilbao em San Mamés, jogo que acabou empatado (2-2) e referente à 3ª jornada do campeonato espanhol da época de 1999/2000.Para além de abordar a estreia do agora guardião portista, Toshack criticou o seu compatriota e jogador do Real Madrid, Gareth Bale, dizendo que este se devia esforçar mais para aprender a língua de Cervantes.''É o que me desilude no Gareth. Com tanto tempo que já leva em Espanha deveria ter sido capaz de conceder uma entrevista em espanhol. Se vais trabalhar para um sítio deves respeitar as pessoas'' rematou.