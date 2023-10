«Trono de Messi e Ronaldo está livre e vai lutar por ele»: Guti rendido a novo craque

Guti está deslumbrado com a forma como Jude Bellingham se adaptou no Real Madrid e não tem dúvidas que o médio inglês, de 20 anos, poderá ocupar o lugar de Messi e Ronaldo no panorama futebolístico internacional.



"O Bellingham está a fazer jogos incríveis", considerou o antigo médio, de 46 anos, no programa 'El Chiringuito de Jugones', deixando depois um recado a Kylian Mbappé. "Os adeptos gostam muito dele porque ele sim, quis vir para o Real Madrid. Depois da polémica que houve com outro jogador..."



O ex-futebolista dos merengues antevê um futuro risonho para o internacional inglês. "O trono era de Vinícius, Mbappé, Halland... Mas o Bellingham é o único que se deu conta que o trono de Messi e Cristiano está livre e vai lutar por ele."