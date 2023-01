«Um dos nossos»: Ancelotti partilha foto com Cristiano Ronaldo em Riade

Cristiano Ronaldo marcou presença esta sexta-feira no treino do Real Madrid em Riade, capital da Arábia Saudita, de preparação para a final da Supertaça de Espanha, frente ao Barcelona no domingo (dia 15). O craque português reencontrou Carlo Ancelotti, treinador que o orientou nos merengues entre 2013 e 2015, com quem esteve à conversa e tirou uma fotografia, que foi entretanto partilhada pelo técnico italiano nas suas redes sociais. "Um dos nossos. Obrigado pela visita, Cristiano", escreveu Ancelotti no Twitter.Cristiano Ronaldo também tirou fotografias com outros elementos do plantel madridista, como por exemplo os brasileiros Vinícius Jr., Rodrygo e Éder Militão.