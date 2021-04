«Vais substituir o Cristiano Ronaldo e chegas com peso a mais. É assim o Eden Hazard»

Eden Hazard continua a ser um nome que faz correr muita tinta, tanto em Madrid como até na Bélgica. Tudo por conta do potencial que não confirmou quando se mudou para o Real Madrid em 2019, mas também pelos crónicos problemas com o peso. Ora, para Gilles de Bilde, antigo internacional belga, isso é já algo normal no jogador dos merengues, que no seu entender "passou toda a carreira a confiar no seu talento, mas que nunca trabalhou".





"Vais para o maior clube do Mundo, és a contratação recorde da sua história, chegas para substituir o Cristiano Ronaldo e... apareces com peso a mais. É assim o Eden Hazard", atirou De Bilde ao 'Het Laatste Nieuws'.Na ótica do antigo jogador do Anderlecht, o jogador dos merengues "dá sempre a sensação de que raramente, ou mesmo nunca, consegue estar a 100%", algo que se justificará essencialmente pelo facto de "nunca ter aprendido a ter uma base física".Ainda assim, apesar de todas as críticas, De Bilde reconhece que Hazard tem de ir ao Europeu, especialmente por causa do seu talento, que "é tão grande que em 15 minutos pode fazer a diferença".