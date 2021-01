Valdano: «Desde que Cristiano Ronaldo saiu o Real Madrid perdeu um golo por jogo»

Jorge Valdano, antigo jogador e treinador do Real Madrid, constatou no programa 'El Transistor' que os merengues perderam pujança ofensiva depois da saída de Cristiano Ronaldo.





"Desde que o Cristiano saiu, ao Real Madrid falta um golo por jogo. A equipa não tem especialistas em golos", constatou o argentino.Valdano explicou ainda que "o Real Madrid tem uma cara para as grandes ocasiões e outra para as mais pequenas".Sobre Luka Jovic, que foi emprestado ao Eintracht Frankfurt, considerou que o sérvio "em mais de um ano não funcionou". "Não é fácil jogar com a camisola do Real Madrid", lembrou.Mas Valdano aprova a contratação de Haaland. "É de uma categoria superior, é uma máquina. Mostra coisas que nunca se viu no mundo do futebol. Tem uma potência descomunal, é um jogador que me entusiasma."