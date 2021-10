Valdano recorda aviso de Cristiano Ronaldo a Benzema: «Isto não chega para o Real Madrid»

Jorge Valdano deu uma entrevista ao portal 'La Galerna', onde abordou a influência que Cristiano Ronaldo teve sobre Benzema no Real Madrid. Segundo antigo jogador, treinador e dirigente argentino, CR7 teve um papel muito importante na vida do francês.





"A sua mudança advém da melhoria do seu profissionalismo. Este rapaz jogou com o Cristiano, o superprofissional por excelência. E o Cristiano, que o admira muito, disse-lhe: 'isto não chega para o Real Madrid'. O Karim aprendeu com o conselho", lembrou Valdano."As pessoas inteligentes mudam para melhor. A própria saída do Cristiano também foi importante para ele porque o obrigou a assumir um papel com maior protagonismo", acrescentou.