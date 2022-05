Valverde e o sonho de conquistar a Liga dos Campeões: «Daria tudo, talvez até a minha mulher»

Federico Valverde, médio do Real Madrid, revelou, em entrevista ao 'AS', que um dos seus maiores sonhos é conquistar a Liga dos Campeões, mas fê-lo de maneira pouco comum. É que o uruguaio frisou estar de tal maneira disposto a "dar tudo" pelo troféu que até acabou por colocar na equação... a sua mulher."[O que daria pela Champions?] Muita coisa... tudo, talvez. É um troféu único para qualquer jogador no Mundo. Estou disposto a dar muita coisa, menos o meu filho. Talvez até dê a minha mulher. Não é uma piada! Mas daria muita coisa, não é todos os dias que se pode jogar uma final destas. Oxalá possamos levantar o troféu", referiu.Numa nota mais séria, o uruguaio deixou muitos elogios ao Liverpool, adversário dos merengues na final deste sábado. "É uma grande equipa, exemplar e admirável para o futebol em todo o Mundo. Tem jogadores muito bons e está muito bem trabalhado. Fisicamente estão muito bem e merecem estar na final. Vi os últimos jogos deles e lutaram por todos os títulos até ao fim, é de facto admirável. Mas nós também temos as nossas razões para estarmos onde estamos", atirou.Real Madrid e Liverpool, recorde-se, medem forças este sábado pelas 20h, no Stade de France.