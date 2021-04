Valverde jogou infiltrado no Liverpool-Real Madrid e a imagem do tornozelo impressiona

Quem viu o Liverpool-Real Madrid desta noite, com Fede Valverde em bom plano no lado direito da defesa merengue (uma posição 'desconhecida') e a atuar os 90 minutos em bom nível, certamente estaria longe de pensar que o jogador uruguaio jogou limitado, à base de infiltrações. A revelação foi feita pela namorada do jogador nas redes sociais, pouco depois do apito final de Anfield, num duelo que acabou com um nulo de sabor a vitória para os espanhóis.





Inquéritos Quem vai ganhar a Liga dos Campeões? Chelsea

Manchester City

Paris SG

Real Madrid Votar Inquéritos

"Isto foi durante a tarde. Não queria colocar nada antes que o jogo terminasse e certamente vais ficar chateado por tê-la publicado, mas devo fazê-lo, porque é o teu esforço. Ninguém te deu nada. Dia a dia levando infiltrações para esar firme e hoje cumpriste mais do que nunca. És o meu orgulho", escreveu nas redes sociais Mina Bonino, acompanhando a publicação com uma imagem da conversa de ambos, onde se vê o incrível estado do tornozelo do jogador.