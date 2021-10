Vinícius adepto do Barcelona? As mensagens de WhatsApp que contam toda a verdade

As declarações de André Cury, empresário ligado ao Barcelona, em entrevista ao programa 'Què T'hi Jugues' alarmaram esta segunda-feira os adeptos do Real Madrid. Em causa, está o facto de o agente ter afirmado que Vinícius torcia pelo rival Barcelona antes de mudar-se para Madrid, em 2018. "Vinícius é culé. Mas culé, culé", atirou o empresário.

Esta segunda-feira, o jornal espanhol 'AS' divulgou um 'print' das mensagens de WhatsApp entre Lucas Mineiro, CEO da agência que representa o internacional brasileiro, e o próprio Vinícius, antes de o extremo decidir que clube queria representar na carreira depois de deixar o Flamengo.

"Depois do Sul-Americano de sub-17 tivemos cinco clubes de diferentes países que vieram [falar connosco] e disseram-nos que estavam preparados para fazer uma oferta. O Fred [Frederico Pena, Co-CEO da TFM] ligou-me e disse: 'Temos de falar com o Vini'. Chegou a hora e ele tinha de tomar uma decisão. Real Madrid ou Barcelona. 'Vê e toma a decisão com a tua família'. E ele mandou-me uma mensagem muito simples e clara. 'Vamos para o melhor do Mundo, o Real [Madrid], papito'", revelou o representante do extremo brasileiro.