Vinícius Jr. abre portas do Real Madrid a Mbappé: «Todos queremos jogar com ele»

Mbappé e Real Madrid são duas palavras que não se conseguem separar. Numa altura em que o futuro do craque do Paris Saint-Germain continua incerto, Vinícius Jr. deu uma entrevista ao ‘L’Équipe’ na qual escancarou completamente a porta do balneário dos merengues ao craque francês.Antes de falar de Mbappé, o internacional brasileiro revelou que tem ajudado o clube a contratar alguns jogadores e até deu o exemplo de Jude Bellingham, principal figura deste arranque de época dos ‘blancos’ com 10 golos em outros tantos jogos. "Estamos muito felizes por ele ter assinado connosco. Há meses que lhe enviava mensagens! Dizia-lhe: 'Esta é a melhor equipa do mundo'. Sabia que outras equipas o queriam. O Juni [Calafat, responsável pela contratações do Real Madrid] tornou-se meu amigo e sabe que se eu puder dar uma ajudinha, ajudarei. Fiz o mesmo com o Cama [Camavinga], mandei-lhe mensagens… ele veio e ganhou a Liga dos Campeões. Esperemos que aconteça o mesmo com o Jude. Eu não o conhecia pessoalmente, mas queria muito que ele se juntasse a nós. É um dos melhores do mundo e toda a equipa o adora. Ele marca golos, está feliz. Escolheu o melhor clube", referiu Vinícius Jr., sendo depois questionado sobre se está a pensar fazer o mesmo com… Mbappé."Não, é diferente! Quanto ao Jude, eu sabia que ele poderia mudar-se este verão. E foi perfeito que as coisas tenham acontecido assim. Mas aqui todo mundo quer jogar com Kylian e espero que isso aconteça um dia. Ele é um dos melhores jogadores, talvez o melhor da atualidade. Tem um nível à parte!"Refira-se que o contrato de Mbappé termina no próximo verão, pelo que o internacional francês está autorizado a comprometer-se com outro clube já no mercado de inverno.