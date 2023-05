Vinícius Jr. ausente dos convocados do Real Madrid para o jogo com o Rayo Vallecano

O Real Madrid divulgou ontem [terça-feira] a lista de convocados para o jogo com o Rayo Vallecano, uma lista que não contava com a presença do brasileiro Vinícius Jr., uma das principais figuras da equipa e que na última jornada foi vítima de insultos racistas no duelo contra o Valencia. Contudo, quando o clube divulgou a lista de eleitos por Carlo Ancelotti ainda não tinha sido revelada a decisão do Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), confirmação essa que surgiu ontem.

Porém, de acordo com o jornal espanhol 'Marca', o internacional brasileiro não irá integrar a lista de convocados dos merengues para o jogo com o Rayo Vallecano por problemas de ordem física.