Vinícius Jr falha treino do Real Madrid por dúvidas no teste à Covid-19

Vinícius Jr, não esteve presente no treino do Real Madrid esta quinta-feira, devido a uma falha no teste à Covid-19. Segundo explicou na conferência de imprensa o treinador merengue, o futebolista brasileiro, não pôde juntar-se ao restante grupo devido a um teste ao novo coronavírus que teve de ser repetido.





"Não é que tenha coronavírus, mas às vezes o teste dá erro e é preciso repetir. Já foi feito esta manhã e esperamos o resultado. Não há qualquer problema e é previsível que amanhã volte a estar connosco", explicou Zinedine Zidane.No entanto, Vinícius não foi o único ausente da sessão de trabalho desta quinta-feira, já que também Marcelo não marcou presença no relvado, tendo ficado a trabalhar no ginásio.Mais uma preocupação para Zidane na véspera da receção ao Álaves, jogo para o qual também não pode contar com Sergio Ramos, Carvajal e Nacho.O Real Madrid defronta o 16.º classificado da Liga espanhola sexta-feira às 21 horas.