Vinícius Jr: «O meu contrato é o mesmo de quando tinha 16 anos»

Vinícius Jr é neste momento uma das principais figuras do Real Madrid, mas a sua posição na folha salarial dos merengues está claramente longe da dimensão que demonstra em campo. É que, conforme o próprio brasileiro, confessou o seu contrato continua a ser o mesmo que tinha quando chegou ao clube em 2018. E mesmo não sendo dos mais bem pagos, o jovem craque assegura que não tem pressa para renovar.





"Não me disseram nada, mas estou muito tranquilo, porque ainda falta muito tempo. Claro que quero renovar, claro que quero ficar aqui por muito tempo, mas estou tranquilo. Tudo no devido tempo... O contrato que tenho ainda é o mesmo de quando tinha 16 anos. Não importa quando vou renovar, quanto vou ganhar ou quanto ganho. O que importa é a satisfação de estar no melhor clube do Mundo", frisou, à TNT Sports Brasil.Vini falou ainda da polémica que foi criada antes do clássico com o Barcelona, quando circularam informações de que seria adepto dos catalães. "Nunca fui culé. Sempre admirei o Neymar, mas as pessoas acabam por confundir... Não é por ser fã do Neymar e do Cristiano que vou torcer pelo Paris SG ou pelo Manchester United. Sempre fui Real Madrid, escolhi o Real Madrid e o Real Madrid foi o clube que me ofereceu dinheiro, que fez loucuras por mim. Acreditou em mim e passou o melhor projeto".