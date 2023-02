Vinícius Jr. responde a adeptos do Osasuna: «Os insultos continuam, mas o baile também»

Los insultos siguen… pero el baile también… Nos vemos en Liverpool! ¡HALAMADRID! pic.twitter.com/wWNRrx7Ing — Vini Jr. (@vinijr) February 18, 2023

O Real Madrid bateu, este sábado, o Osasuna por 2-0 , em encontro da 22.ª jornada da LaLiga, que ficou uma vez mais marcado pelos insultos e assobios a Vinícius Jr., extremo brasileiro dos merengues que, após o apito final, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos da equipa adversária."Os insultos continuam, mas o baile também. Vemo-nos em Liverpool. Hala Madrid!", escreveu no Instagram o jogador de 22 anos, que na partida em questão contribuiu com uma assistência para o golo de Valverde, aos 78 minutos.Com esta vitória, o Real Madrid aproxima-se do Barcelona na liderança da LaLiga, estando agora com cinco pontos de diferença (e mais um jogo) relativamente aos catalães.