Vinícius Jr.: «Sei que não vou transformar Espanha num país sem racistas. Se enfrentar isto sozinho, o sistema esmaga-me»

Vinícius falou da sua luta contra o racismo numa entrevista ao 'L’Équipe'. "Sei que não vou transformar Espanha num país sem racistas. Se enfrentar isto sozinho, o sistema irá esmagar-me", disse o extremo do Real Madrid, abordando o episódio de racismo sofrido no Mestalla."Em Valência, há todo um grupo a insultar um jogador e no jogo seguinte o clube joga lá normalmente? Com o seu público, sem perder pontos, nem ser sancionado? O que se passou em Valência foi na 35.ª jornada, mas em todos os jogos fora de casa disputados antes desse houve episódios de racismo. Não fizeram nada. Já tinha falado com a La Liga para dizer que isto tinha de mudar. Não me ouviram. Só me ouviram a partir do momento em que o mundo inteiro começou a falar de Espanha. Isso fê-los reagir".E prosseguiu: "Só quero ter tranquilidade para jogar e saber que não me vão insultar no campo porque sou negro. Que um adepto me insulte porque marquei, é válido. Pode insultar-me, mas não faltar-me ao respeito. Pode assobiar-me o jogo inteiro, é-me indifirente. Mas quando se trata de racismo é outra coisa. Os assobios fazem parte do jogo. Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar... já todos passaram por isso. Os adeptos das outras equipas provocam-nos e isso é normal. E gosto disso, ainda me motiva mais a marcar. Mas no que toca ao racismo... Não acredito num mundo sem racistas, mas devem tornar-se uma minoria".