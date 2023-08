Vinícius Júnior de fora dos relvados durante seis semanas

O Real Madrid informou esta segunda-feira que Vinícius Júnior sofreu uma lesão no bíceps femoral direito noO internacional brasileiro deverá estar fora dos relvados durante, pelo menos, seis semanas.Depois das lesões de Courtois e de Éder Militão, o Real Madrid fica sem um dos jogadores mais importantes do plantel, que assim irá falhar cinco jogos da La Liga (incluindo o clássico com o Atlético Madrid), dois da Liga dos Campeões e as partidas do Brasil de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo."Na sequência dos exames realizados ao nosso jogador Vini Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. Pendente de evolução", pode ler-se no comunicado dos merengues.