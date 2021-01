Vinícius Júnior: «Espero que as próximas gerações não tenham que passar por isso»

O avançado brasileiro do Real Madrid junta-se à luta contra o racismo e deseja que no futuro a realidade seja diferente dos dias de hoje. Numa produção para a revista 'Gaffer' - que lhe valeu bastante críticas dos adeptos - Vinícius Junior afirma a sua luta pela igualdade.





"Temos que continuar a lutar e a demonstrar a nossa posição, como temos vindo a fazer. (Lewis) Hamilton, (Lebron) James e Neymar, pessoas com uma voz poderosa, aproveitam todas as oportunidades para falar sobre racismo e é importante que todos o façam. Temos que seguir nessa luta por igualdade. Temos que fazer. Para ser honesto, é uma loucura termos que continuar a falar sobre este assunto. Espero que as próximas gerações não tenham que passar por isso", referiu.Entre confissões, Vinícius, que esta temporada alinhou em 22 jogos pelo Real Madrid e marcou 3 golos, diz que a "pior mania é pensar futebol 24 horas por dia, sete dias por semana".O avançado brasileiro recordou ainda Adriano, 'Imperador' que o fez olhar para o futebol com outros olhos. "A maior memória da minha infância vem de 2009, quando o Flamengo ganhou o título brasileiro com o Imperador. Para ser honesto, eu nem assistia aos jogos antes disso, gostava apenas de jogar. Mas, quando o Adriano voltou, tudo mudou. Lembro-me que acompanhei todos os jogos desse ano."