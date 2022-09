Vinícius Júnior obtém passaporte espanhol e deixa de contar como extracomunitário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vinicius Júnior, avançado brasileiro do Real Madrid, adquiriu o passaporte espanhol, anunciou o clube esta segunda-feira em comunicado publicado no seu site. Por ter obtido a nacionalidade espanhola, o jogador deixa de contar como extracomunitário no plantel de Carlo Ancelotti."O Real Madrid C.F. comunica que o nosso jogador brasileiro Vinícius Júnior jurou a Constituição espanhola na passada sexta-feira, 2 de setembro, pelo que a partir deste momento passa também a possuir nacionalidade espanhola", informaram os merengues.