Vinícius pode reaparecer no dérbi

Vinícius Júnior voltou aos treinos e pode ser a grande novidade do Real Madrid no dérbi de amanhã com o Atlético, no Metropolitano. O brasileiro lesionou-se há um mês numa coxa, na visita a Vigo. Melhor está também o jovem turco Arda Guler, sujeito a artroscopia ao joelho direito na pré-época.

No arranque da jornada, Iñaki Williams e Sancet deram a vitória (2-0) ao Athletic Bilbao no dérbi basco com o Alavés.