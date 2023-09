Vinícius pronto para o dérbi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona subiu ao topo, mas o Real pode recuperar hoje a liderança. Os merengues contam por vitórias os jogos disputados e hoje há dérbi em Madrid. O regresso de Vinícius – não joga desde 25 de agosto – é a grande novidade. “Ele treinou ontem [6ª feira] e hoje [ontem] porque o risco é zero. Está de fora há um mês, falta-lhe condição física e vamos avaliá-lo. A lesão está esquecida”, garantiu Carlo Ancelotti, confirmando também que Bellingham, Ceballos e Mendy estão aptos para jogar, ao contrário de Carvajal e Arda Güler.

No Atlético, que ficará já a 11 pontos do rival se perder hoje, conta com a vantagem de jogar em casa. “O nosso adversário é muito bom. Vai ser duro, difícil e vamos ter de levar o jogo até onde queremos e acreditamos que podemos fazer estragos”, lembrou Diego Simeone, desvalorizando o histórico negativo nos dérbis (venceu 10 dos 39 jogos): “As estatísticas estão aí, não há mais nada a dizer.”