Woodgate e a passagem pelo Real Madrid: «Perder no treino era como perder a Guerra Mundial»

Jonathan Woodgate fez praticamente toda a carreira em Inglaterra ao serviço de Leeds, Newcastle, Tottenham, Middlesbrough e Stoke City. A exceção foi a passagem pelo Real Madrid, entre 2004 e 2006, que apesar de não ter sido 'famosa' em termos desportivos deixou boas memórias ao antigo internacional inglês.





Em conversa no podcast 'Greatest Game', de Jamie Carragher, Woodgate recordou a experiência no Bernabéu e explicou que que a transferência para os merengues, que pagaram mais de 18 milhões de euros ao Newcastle, esteve em risco."Viajei para Munique num avião particular para ver um especialista que analisou a minha coxa, onde na altura tinha uma lesão. Depois voei para Madrid e aconteceu algo engraçado. Tinha acabado de assinar por cinco anos e, nos exames, o médico disse-me: 'Jonathan, há um problema com a tua ressonância. Não é na coxa, é nas costas. Tens uma fratura e pode ser um problema'. O Gabriel Milito nunca chegou a assinar com o Real Madrid porque não passou no exame médico. Então pensei 'pronto, acabou o meu sonho'. Entretanto o médico ligou ao Florentino Pérez, estavam a falar em espanhol, terminou a chamada e disse-me: 'Eu disse-lhe que as tuas costas estão um pouco danificadas, mas ele respondeu 'não há problema, vamos contratá-lo por quatro anos em vez de cinco''", contou o antigo defesa-central, que pendurou as botas em 2016.Woodgate só jogou pelos merengues na época 2005/06, com 15 encontros oficiais e um golo marcado, mas guarda boas recordações. "A língua era complicada mas aprendi muito. No início foi um pouco um pesadelo, por causa da língua e das lesões. Mas estava ao lado de jogadores extraordinários como Roberto Carlos e Ronaldo. Os brasileiros ajudaram-me muito. Quando vais para um clube tão grande não podes perder um jogo, nem mesmo no treino. Era como perder a Guerra Mundial. O Guti surpreendeu-me pela forma elegante como dominava a bola com aquele pé esquerdo", afirmou.