Xabi Alonso e os rumores de um regresso ao Real Madrid: «Não dou muita importância»

Xabi Alonso comentou esta quinta-feira os rumores que davam conta de um regresso do antigo médio espanhol ao Real Madrid, para orientar a equipa principal na próxima época, caso não renove com a Real Sociedad B."Como sei como se mexe o mundo do futebol e conheço a casa não dou muita importância a isso, nem tenho muito mais a dizer", afirmou o atual treinador da Real Sociedad B, em declarações citadas pela 'Marca'.Recorde-se que Xabi Alonso representou os merengues entre 2009 e 2014, antes de terminar a carreira no Bayern Munique em 2017. Cumpre agora a terceira temporada como técnico da Real Sociedad B, da 2.ª Liga espanhola.