Zidane descansa adeptos sobre Hazard

Críticas e mais críticas: estará Hazard realmente com quilos a mais?

Hazard ainda não rendeu no Real Madrid o que era esperado quando foi contratado mas esta segunda-feira recebeu uma prova de confiança por parte de Zidane."Comigo passou-se o mesmo e eu estava muito tranquilo. Sabia que ia resultar com o tempo. Quando cheguei a Itália foi pior. Demorei três meses. Sei que Hazard vai ser importante para a equipa", disse o treinador francês na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Champions com o Brugge.Zidane sossegou os adeptos merengues, frisando que o facto de Zidane ainda não estar ao nível do desejado "nada tem a ver com questões físicas".