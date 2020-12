«Zidane disse-me 'levanta-te filho da p...'»

Jerôme Rothen, antigo jogador francês que atualmente é comentador da rádio RMC Sport, contou num programa ontem emitido que teve um confronto com Zinedine Zidane num jogo realizado a 6 de abril de 2004. Rothen, de 42 anos, vestia as cores do Monaco e 'Zizou' as do Real Madrid.





"O que aconteceu com Zidane é um ponto negro da minha carreira. Ele disse-me 'levanta-te filho da p... Nós conhecíamo-nos da seleção francesa. Não entendi o que aconteceu naquele momento porque nós tínhamos uma boa relação. Estávamos a ganhar por 3-1, já apurados para as meias-finais da Liga dos Campeões, perdi tempo e ele tinha perdido a bola. Era o Real Madrid dos galáticos que estava a ser eliminado pelo pequeno Monaco", recordou Rothen.O antigo extremo, de 42 anos, diz que nunca entendeu os motivos que levaram o agora treinador do Real Madrid a atuar daquela forma. "Posso entender a frustração, mas este tipo de palavras não entendi porque tratava-se de alguém que conhecia, com quem tinha treinado e jogado na seleção. Não digo que éramos os melhores amigos do Mundo, mas não compreendo os insultos vindos de alguém com quem joguei na seleção."