Zidane divertido quanto à rotação: «Vocês fazem-me rir, mas com carinho»

O Real Madrid defronta o Granada e Zidane respondeu de forma bem-disposta quando questionado se vai promover mudanças na equipa. “Vocês fazem-me rir, mas com carinho. Digo isto, porque se faço rotação de jogadores, perguntam o porquê, e se não a faço, perguntam porque não fiz”, destacou, deixando elogios ao adversário que conta com os jogadores portugueses Rui Silva e Domingos Duarte: “O Granada está a fazer uma temporada muito boa e temos de estar precavidos.”

Ontem, o Levante, que contou com Rúben Vezo a titular, foi empatar a uma bola ao reduto do Huesca que teve Luisinho no banco de suplentes. Já o Villarreal também empatou a um na receção ao Athletic Bilbao, sendo que perdeu a oportunidade de ultrapassar a Real Sociedad e segue na 4ª posição.