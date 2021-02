Zidane e a atuação de Mbappé em Barcelona: «Desfruto quando vejo coisas boas»

Zinedine Zidane não perdeu pitada do Barcelona-PSG, para a Liga dos Campeões, que culminou com o triunfo dos franceses. O treinador do Real Madrid comentou a exibição de Kylian Mbappé, avançado do clube francês que está na mira dos merengues e que marcou três golos na partida.





"Vejo todos os jogos e desfruto quando vejo coisas boas. Como todos os adeptos", disse o treinador, na antevisão da partida com o Valladolid, quando questionado sobre Mbappé.Serão Mbappé e Haaland os Messi e Cristiano Ronaldo do futuro? "Vamos ver. São muito bons, como o Messi, o Cristiano, o Neymar, mas mais jovens. São jogadores de presente e de futuro."A verdade é que o Real Madrid quer contratar um deles e o técnico foi questionado sobre se dá a sua opinião nas contratações. "Aqui as coisas são feitas de forma conjunta. Trabalhamos todos juntos. Há muita informação, muitas coisas e isso não vai mudar."Mas qual dos dois prefere, Mbappé ou Haaland? "O que eu gosto é de ver futebol e bons jogadores. São dois do presente e do futuro. É isto. Se prefiro o Mbappé ou o Haaland, não vou dizer. Cada um tem as suas preferências."