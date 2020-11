Zidane e a derrota do Real Madrid: «Não conseguimos mudar a dinâmica e isso preocupa-me»

O Real Madrid foi derrotado (1-2) na receção ao Alavés e já está a seis pontos do topo da tabela na liga espanhola. Após o encontro, Zinedine Zidane não escondeu a insatisfação e mostrou-se preocupado.





"Não tenho explicação. E para hoje muito menos. Tivemos bons e maus momentos. Quando sofres um golo aos três minutos as coisas ficam difíceis. No outro dia em Milão fizemos um bom jogo... Temos de continuar a trabalhar, recuperar jogadores e mudar a dinâmica, porque não temos regularidade", afirmou o treinador merengue, na análise à partida."Não conseguimos mudar a dinâmica do jogo e isso incomoda-me e preocupa-me."Tenho de encontrar a solução com os jogadores. Não podemos ver só o negativo, temos também de olhar para o que fizemos bem e tentar ser regulares. Não conseguimos dar a volta ao jogo e na segunda parte ficámos longe do que podemos fazer para mudar a dinâmica do jogo", acrescentou o técnico francês