Zidane e a polémica com Bale: «Foi feito muito barulho»

Gareth Bale voltou a ser tema central na conferência de imprensa de Zinedine Zidane e o técnico do Real Madrid desvalorizou a mais recente polémica do galês ao serviço da seleção , garantindo que conta com o avançado para ajudar os merengues."Acho que foi feito muito barulho e o mais importante é concentrarmo-nos no futebol, eu como treinador e ele como jogador. Ele esteve com a seleção, foi capaz de jogar e estamos muito satisfeitos. Só olho para o desempenho desportivo e o resto não me interessa", afirmou Zidane aos jornalistas na antevisão ao duelo com a Real Sociedad marcado para este sábado (20h00, hora portuguesa) no Santiago Bernabéu, da 14.ª jornada da La Liga.Zidane defendeu que "as pessoas que sentem as cores do Real Madrid têm de estar" com Bale e deixou em aberto um possível regresso do galês à competição com a camisola merengue, algo que não acontece desde o início de outubro."Conversei com Bale, está tudo bem e ele treinou normalmente. O que posso dizer é que ele está bem depois da lesão. Agora ele está disponível e está connosco", disse Zidane, confiante de que o avançado de 30 anos pode "voltar a ser decisivo""Acho que ele [Bale] pode volta a ser decisivo. É um jogador importante e, se estiver bem, se nada acontecer, já mostrou e vai provar novamente que pode ser decisivo", afiançou o técnico dos merengues.