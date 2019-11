Zidane e a relação de Mourinho com Florentino Pérez: «Não me importo»

Zinedine Zidane foi esta sexta-feira confrontado com as declarações de José Mourinho sobre a relação com o presidente do Real Madrid na apresentação do português como novo treinador do Tottenham e o técnico francês disse que nos últimos meses nunca esteve preocupado com os rumores de um eventual regresso do Special One ao Bernabéu.





"Isso não me deixa mais calmo e a verdade é que eu não me importo. Acho bem o relacionamento que ele [Mourinho] tem com o presidente. Florentino trouxe-me para o Real Madrid como jogador e como treinador. São quase 18 anos que estou aqui e vou estar eternamente grato ao presidente", esclareceu Zidane em conferência de imprensa.José Mourinho, de 56 anos, foi na quarta-feira anunciado como sucessor do argentino Maurício Pochettino no comando do Tottenham , atual 14.º classificado da Liga inglesa de futebol.