Zidane e a renovação de Sergio Ramos: «Estás sempre a perguntar a mesma coisa, homem!»

Zinedine Zidane está cansado que lhe perguntem nas conferências de imprensa sobre a renovação de Sergio Ramos - o central termina contrato e pode sair no final da época a custo zero - e este domingo respondeu mesmo de forma ríspida ao jornalista que lhe colocou a questão.





"Estás sempre a perguntar a mesma coisa, é impressionante homem! Quero que se recupere, à parte disso nada mais. Amanhã temos um jogo", disse o treinador do Real Madrid na antevisão do jogo com a Real Sociedad.Os merengues são terceiros na tabela classificativa, a um ponto do Barcelona e a três do líder Atlético Madrid, mas Zidane diz que ainda há muito ponto em disputa. "A Liga agora é a três, antes era a um, depois será a dois... Para nós esteve sempre em aberto. Faltam 42 pontos e vamos continuar o nosso caminho", frisou, acrescentando: "A nossa vida é o dia a dia. Não podemos olhar para trás nem para a frente. A nossa preocupação é o jogo de amanhã."