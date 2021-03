Zidane e o dérbi com o Atlético Madrid: «Temos de começar bem e fazer um bom jogo»

Zinedine Zidane só pensa na vitória no dérbi de amanhã, com o Atlético Madrid no Wanda Metropolitano (15h15), mas não considera que o Real Madrid seja favorito.





"Não há favoritos num dérbi. Trata-se de um jogo bonito de se jogar, um grande desafio de futebol que os adeptos querem ver", explicou o treinador dos merengues."O que aconteceu no passado não conta para nada. A nossa intenção é fazer um bom jogo; não sei o que vai acontecer, mas temos de fazer um bom jogo, contra um rival que está acima de nós na tabela classificativa. Precisamos de começar bem porque o rival é muito bom. Os jogadores gostam deste tipo de encontros", acrescentou Zidane.O treinador confirmou que Benzema será convocado, mas não disse se o vai colocar no onze. "Sabemos que o Karim é importante para nós, ele vai lá estar amanhã. É importante no nosso sistema de jogo, sobretudo quando temos bola", explicou. "Mas se houver dúvidas [sobre o estado físico do francês] não vamos arriscar. Os que jogarem vão estar a 100 por cento."