Zidane e o golaço de Mendy: «A jogada era ensaiada mas quem tinha de rematar não era ele...»

Ferland Mendy apontou o golaço com que o Real Madrid levou de vencida a partida no terreno da Atalanta, por 1-0, e após os italianos terem ficado a jogar com 10 homens a partir dos 17 minutos por expulsão de Freuler. Após o fim da partida da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Zinedine Zidane explicou que tudo correu bem mas não estava destinado a ser Mendy o herói em Bergamo.





"Era uma jogada ensaiada mas não era o Ferland [Mendy] que tinha de rematar. O remate dele é mais forte com o pé direito e com o pé esquerdo é mais preciso", explicou após o apito final o treinador do Real Madrid que voltou a ter nove baixas no plantel para o jogo desta quarta-feira, algo que desvalorizou."Não quer dizer nada. Continuamos a fazer o mesmo. Os jogadores que aqui estiveram estão comprometidos com a equipa", vincou o francês.