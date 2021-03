Zidane e o lance polémico com Felipe: «Não me meto no trabalho dos árbitros, é muito difícil...»

O dérbi de Madrid, entre Atlético e Real, terminou com um empate (1-1) e alguma polémica na arbitragem, nomeadamente com um penálti que o árbitro terá deixado por marcar por mão de Felipe, mas Zidane não quis alimentar polémicas.





"Como sempre, não me vou meter. Sabemos que é um trabalho difícil, temos de respeitar a decisão e pronto. A responsabilidade é do árbitro. Os jogadores dizem que é mão, mas o árbitro disse que não", afirmou após o encontro.E proseguiu, apontando ao campeonato: "É 1 ponto, continuamos na luta. O nosso objetivo é continuar. Sabemos que ainda falta muito e vamos lutar até ao final. As coisas podem mudar sempre e sabemos o que podemos melhorar. O mais importante era fazermos uma segunda parte diferente".Com este resultado, o At. Madrid segue na liderança da La Liga com 59 pontos e o Real Madrid na 3.ª posição com 54, menos dois do que o Barcelona.