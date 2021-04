Zidane e o peso Superliga na meia-final: «Se começamos a pensar nessas coisas estamos f...»

Zinedine Zidane não escondeu esta segunda-feira o seu aborrecimento ao ser novamente questionado sobre a Superliga Europeia. O treinador do Real Madrid garante que a equipa está focada no jogo de amanhã, com o Chelsea, e não nos problemas do clube com a UEFA.





O treinador não acredita que a Superliga vá ter alguma influência na meia-final. "O árbitro vai fazer o seu trabalho e nós vamos jogar futebol. Se começamos a pensar em tudo o que nos pode prejudicar estamos f..., vamos estragar tudo. Temos de nos concentrar em jogar", atirou o francês.Zidane não quer acreditar na possibilidade de o Real Madrid não disputar a Liga dos Campeões, uma hipótese que foi levantada depois da criação da Superliga Europeia. "Vocês já me perguntaram e eu já respondi. É absurdo pensar que não vamos estar na Champions. Fala-se muito, vão continuar a falar muito mas, como nós não controlamos isso, concentro-me apenas no jogo. A minha opinião é que todos queremos ver o Real Madrid na Liga dos Campeões."O treinador deixou um voto de apoio a Florentino Pérez. "O presidente sabe que o tenho no meu coração. Mas agora não é o momento de falar nisso, vamos jogar uma meia-final da Champions e é nisso que penso."No que diz respeito ao Chelsea, Zizou não espera facilidades. "Vai ser um jogo complicado. Temos de estar atentos, defender bem e criar ocasiões de golo. Precisamos da melhor versão da nossa equipa para causar mossa na Champions."