Zidane em quarentena profilática após contacto com caso de covid-19

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, está isolado, em quarentena profilática, por ter tido um contacto de risco com uma pessoa infetada com o novo coronavírus. Segundo o programa 'Jugones', o técnico não conduziu o treino dos merengues esta manhã a está à espera de conhecer o resultado do teste a que se submeteu esta manhã.





O treinador francês, que esteve no centro de treinos do Real Madrid para se submeter ao teste, deu negativo no teste rápido, mas submeteu-se também ao PCR, que é mais fiável.O protocolo da Liga espanhola estabelece que mesmo que o resultado seja negativo Zidane tenha de esperar três dias antes de ser reintegrado nos trabalhos da equipa. Prazo que pode ser reduzido dependendo do tipo de contacto que teve com a pessoa infetada e do tempo que entretanto passou.O treinador pode perder o jogo de sábado com o Osasuna - um encontro que pode vir a se adiado devido à previsão de mau tempo, com neve - ou até a meia-final da Supertaça de Espanha que o Real Madrid disputa com o Athletic Bilbao dia 14, em Málaga.