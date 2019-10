Zidane esclarece viagem de Bale a Londres: «Querem pôr-me contra ele e a ele contra mim»

Zinedine Zidane abordou este terça-feira os rumores que apontam no sentido de uma possível saída de Gareth Bale do Real Madrid. O técnico dos merengues falou em conferência de imprensa, durante a antevisão à receção ao Leganés, em duelo da 11ª jornada da La Liga que está agendado para esta quarta-feira (20h30) no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Confrontado com a viagem do jogador galês a Londres Zidane garantiu tratar-se de "uma questão pessoal com a permissão do clube", mas revelou desconhecer o facto de Gareth Bale ter viajado com o fisioterapeuta da seleção do País de Gales. "Eu não sabia, mas podes fazer o que quiseres e estar com quem quiseres", atirou o técnico francês de 47 anos.

Questionado sobre a vontade do jogador em abandonar os merengues, Zidane desvalorizou os rumores. "Dizem-se muitas coisas mas ele está aqui, luta, treina... Quando não está disponível, não está disponível e ponto. Quando ele está a 100%, vocês sabem o jogador que ele é e nós também sabemos", explicou.



Sobre uma possível saída no próximo mês de janeiro, o treinador do Real Madrid garantiu aos jornalistas que Bale "é um jogador importante para o clube e para a equipa", mas admite que existe uma campanha para afetar a relação entre técnico e jogador. "Querem pôr-me contra ele e a ele contra mim", justificou Zidane.