Zidane evita polémicas com agente de Bale

Durante a conferência de imprensa para a antevisão da partida entre o Real Madrid e o Real Sociedad, Zidane foi questionado sobre alguns nomes que poderão estar de saída no próximo mercado de transferências, entre eles Gareth Bale, mas o treinador francês recusou-se a entrar nessas polémicas."Não vou dizer o que quer que seja sobre isso. As conversas privadas são privadas. Também falo com os jogadores sobre outras coisas, não só do futuro", esclareceu.Zidane falou também das declarações do agente de Bale. "Sou treinador do Real Madrid e ele faz o trabalho dele. Tenho que pensar no jogo, em jogar bem e só isso que me interessa", finalizou.Recorde-se que Zidane já disse ao jogador, cara a cara , que não conta com ele para a próxima época.