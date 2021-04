Zidane: «Fisicamente estamos no limite e não sei como vamos acabar a época»

Zidane ficou naturalmente satisfeito com a vitória do Real Madrid no clássico com o Barcelona, mas o treinador está preocupado com a condição física da sua equipa, que já na próxima quarta-feira defronta o Liverpool, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.





"Isto não muda nada, ainda falta muito", disse o francês sobre a liderança provisória na LaLiga. "Temos de descansar, temos disputado jogos muito intensos. Não sei como vamos acabar a temporada, fisicamente estamos no limite."O Real Madrid não perde há 13 jogos, mas o treinador não se deixa deslumbrar. "É verdade, mas ainda não ganhámos nada", referiu, recusando-se a ficar com os louros desta boa sequência. "Aqui estamos todos juntos. Sou o responsável, fico feliz por eles, mas ganhámos todos juntos."