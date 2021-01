Zidane irritado após jogar com neve: «Isto não foi um jogo de futebol»

As adversas condições atmosféricas que deram cor ao embate entre Osasuna e Real Madrid complicaram o papel das duas equipas em campo. No final da partida - que terminou com um nulo (0-0) -, Zinédine Zidane demonstrou o seu profundo desagrado com a realização do jogo.

"Fizemos o que pudemos dentro de campo. Isto não foi um jogo de futebol. A sensação que tenho é que não estavam reunidas as condições para se jogar. Mas já faz parte do passado. Agora não sabemos o que vamos fazer. Não sabemos sequer quando vamos voltar [a Madrid]...", desabafou o técnico francês no final do encontro, em declarações citadas pela imprensa desportiva espanhola.